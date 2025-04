Tchad : Braquage ciblant une ONGI dans le Sila, la sécurité des humanitaires en question

Le 29 mars 2025, un véhicule d’une Organisation Non Gouvernementale Internationale (ONGI) de marque Hard top a été la cible d'une attaque violente dans la zone de Seriré, province du Sila, entre Abdi et Abkar. Cet incident met en lumière les dangers auxquels sont confrontées les ONG opérant dans certaines régions. Lors de cette attaque, un groupe de sept hommes armés, circulant dans un pick-up V6 blanc, a forcé l'arrêt du véhicule. Les assaillants ont ensuite violenté les deux occupants du véhicule avant de procéder au vol de plusieurs objets de valeur, notamment des téléphones, une somme d’argent importante, ainsi que des marchandises préparées pour célébrer l’Aïd.



Pour entraver la poursuite de leur fuite, les braqueurs ont crevé deux pneus du véhicule. Ils ont ensuite pris la direction d'Abéché, laissant cependant un ordinateur intact à bord du véhicule. Suite à cet événement, les autorités locales ont immédiatement ouvert une enquête afin d'identifier et de retrouver les responsables de cette attaque. Cet incident soulève des inquiétudes quant à la sécurité des employés d'ONG dans la région et aux défis auxquels ils sont confrontés en matière de protection.