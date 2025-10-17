Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Brouillard et fraîcheur à N’Djamena soulèvent des inquiétudes sanitaires pour les enfants


Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 17 Octobre 2025


Depuis quelques jours, N’Djamena est marquée par un climat inhabituel : fraîcheur matinale, brouillard épais et vents secs. Cette variation soudaine de température pousse les parents à redoubler de vigilance pour protéger leurs enfants, qui sont plus exposés aux toux et aux infections respiratoires.


Illustration © Pixabay
Illustration © Pixabay


  Mariam Darsila, mère de trois enfants à Walia, témoigne :
« Chaque matin, je veille à ce que mes enfants portent des pulls avant de partir à l’école. Le plus petit attrape vite la toux quand il fait froid. »


De même, Mahamat Abderamane, père de famille à Moursal, partage son expérience :
« J’attends que le soleil se lève avant de laisser les enfants sortir. J’ai aussi acheté des couvertures plus épaisses. »



Conseils de Spécialiste

Selon le Dr. Koulsy Ngaro, pédiatre à l’hôpital de la Liberté :
« Les changements brusques de température affaiblissent le système immunitaire. Il faut bien couvrir les enfants, éviter les bains à l’eau froide et privilégier une alimentation riche en vitamines. »




Un Appel à la Vigilance

  Alors que le brouillard persiste sur la capitale, un mot d’ordre s’impose : protéger les enfants. Ces êtres fragiles nécessitent une attention particulière face aux caprices du climat. Les parents sont appelés à rester vigilants et à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la santé de leurs enfants durant cette période.


