Tchad : Brouillard et fraîcheur à N’Djamena soulèvent des inquiétudes sanitaires pour les enfants

Mariam Darsila, mère de trois enfants à Walia, témoigne :
« Chaque matin, je veille à ce que mes enfants portent des pulls avant de partir à l’école. Le plus petit attrape vite la toux quand il fait froid. »
De même, Mahamat Abderamane, père de famille à Moursal, partage son expérience :
« J’attends que le soleil se lève avant de laisser les enfants sortir. J’ai aussi acheté des couvertures plus épaisses. »
Selon le Dr. Koulsy Ngaro, pédiatre à l’hôpital de la Liberté :
Conseils de Spécialiste
« Les changements brusques de température affaiblissent le système immunitaire. Il faut bien couvrir les enfants, éviter les bains à l’eau froide et privilégier une alimentation riche en vitamines. »