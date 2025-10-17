Tchad : Brouillard et fraîcheur à N’Djamena soulèvent des inquiétudes sanitaires pour les enfants

« Chaque matin, je veille à ce que mes enfants portent des pulls avant de partir à l’école. Le plus petit attrape vite la toux quand il fait froid. »

« J’attends que le soleil se lève avant de laisser les enfants sortir. J’ai aussi acheté des couvertures plus épaisses. »





Conseils de Spécialiste

« Les changements brusques de température affaiblissent le système immunitaire. Il faut bien couvrir les enfants, éviter les bains à l’eau froide et privilégier une alimentation riche en vitamines. »







Un Appel à la Vigilance

Mariam Darsila, mère de trois enfants à Walia, témoigne :De même, Mahamat Abderamane, père de famille à Moursal, partage son expérience :Selon le Dr. Koulsy Ngaro, pédiatre à l’hôpital de la Liberté :Alors que le brouillard persiste sur la capitale, un mot d’ordre s’impose : protéger les enfants. Ces êtres fragiles nécessitent une attention particulière face aux caprices du climat. Les parents sont appelés à rester vigilants et à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la santé de leurs enfants durant cette période.