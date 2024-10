Tchad-CEEAC : une délégation du facilitateur reçue par le chef de l’Etat tchadien

Le président de la République du Tchad, chef de l'État, Mahamat Idriss Deby Itno a reçu ce 22 octobre 2024, une délégation du facilitateur de la CEEAC au processus de transition au Tchad et président de la République Démocratique du Congo.



La délégation est conduite par l’envoyé spécial du facilitateur, M. Didier Mazenga Mukanzu, par ailleurs ministre congolais de l'Intégration régionale. En séjour au Tchad dans le cadre du suivi de l’exécution de la feuile de route du processus de transition, la délégation est venue discuter avec le chef de l'État tchadien sur les élections à venir.



Elle a également exprimé au président de la République la disponibilité du facilitateur de la CEEAC à accompagner le Tchad en vue d'un aboutissement heureux du processus en cours.



M. Didier Mazenga Mukanzu a saisi l'occasion pour inviter toutes les parties prenantes aux élections à une participation active et apaisée. Enfin, il appelle les partis politiques à participer aux élections législatives et municipales, avec beaucoup d'activité et de vitalité.