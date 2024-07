Tchad : CERNE fait un don de kits sanitaires à la sous-préfecture de Bao

Ces kits sont composés exclusivement de produits d'urgence, de produits d'hygiène et de couchages. Ils sont remis aux groupements et associations actives qui fréquentent les centres hospitaliers des trois cantons de la Sous-préfecture de Bao, notamment les cantons Bira Manda, Dajilé et Bao. C'est une initiative de la plateforme CERNE, une organisation née de la coalition des 100 partis politiques pour le soutien à la candidature du président Mahamat Idriss Deby lors des dernières élections présidentielles.



La remise de ces produits a eu lieu en présence du représentant de l'autorité administrative, des chefs traditionnels et religieux ainsi que des bénéficiaires.



D'après le coordinateur national de CERNE, Ahmed Guillaume, "ces modestes kits permettront de lutter contre les maladies tropicales pendant cette saison des pluies".



Le représentant des chefs de canton de la Sous-préfecture de Bao, Mékilla Deglewa Amour, se réjouit de ce geste social. "Chez nous, dit-il, quand une personne t'assiste pendant la saison pluvieuse, c'est un bon ami".



Le représentant du Sous-préfet de Bao, Haroun Abakar Adam, se dit ému par ce geste. Pour lui, c'est la première fois qu'il assiste à une telle cérémonie depuis sa prise de fonction dans cette Sous-préfecture. Les bénéficiaires, quant à eux, promettent de faire bon usage des kits reçus pour l'intérêt de tous.