Tchad : COPIDEV veut rehausser le taux d’accès des filles au système éducatif

Le Consortium pour la promotion des initiatives de développement (COPIDEV), a organisé le 12 décembre à Sarh, un atelier de formation axé autour du thème : « Genre-éducation et leadership ».



C’est à l’intention des leaders des groupements et associations féminins. L’objectif global de cette formation est de propulser le niveau d’accès des filles au système éducatif universitaire tchadien, et d’encourager leur maintien.



Le Project manager du COPIDEV, Yatéré Jonathan Loïc, a précisé que la mission première du COPIDEV est de promouvoir les initiatives individuelles et collectives pour un développement durable.



Quant à la chargée du Projet de Lutte contre la Disparité et la Déperdition des Filles en milieu universitaire au Tchad, Mme Tatomal Ramba Mabelle, elle a souligné que cette formation vise à renforcer les capacités des apprenants dans les domaines, violences basés sur le genre, et sur la disparité et la déperdition des filles en milieu universitaire, causes et conséquences pour un développement et sur le leadership féminin.



Présent à cet atelier de formation, le délégué provincial de la Jeunesse, des Sports et de l’Entreprenariat du Moyen-Chari, Bassou Serge Rakis, s’est réjoui de l’initiative entreprise par COPIDEV. Il a par ailleurs salué les efforts entrepris en faveur de la jeunesse Sarhoise, en ce qui concerne le partage des connaissances.



Quelques participants ont salué le choix du thème qui leur a permis de décortiquer certains maux qui empêchent la jeune fille tchadienne de s’épanouir convenablement.