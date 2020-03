Tchad - COVID-19 : des "dommages incalculables" pour l'économie

Au Tchad, l'impact économique de l'arrêt brutal d'un grand nombre de commerces à cause du coronavirus n'a pas été chiffré mais aura de lourdes conséquences. Celles-ci pourraient "modifier le cours de notre vie quotidienne", a reconnu mardi le chef de l'Etat Idriss Déby dans un message adressé à la Nation.



Dans la capitale, ce sont plusieurs centaines de commerces non alimentaires qui ont mis le cadenas sur les portes ce mardi, tandis que les transports en commun sont à l'arrêt avec l'interdiction de circulation des bus et minibus. En parallèle, les prix des aliments et services montent, de quoi inquiéter.



Une situation "troublante", explique le président, mais nécessaire face à "l’incertitude sanitaire qui nous hante".



"Nombre d’opérateurs économiques, patrons de restaurants et tenanciers de bars et d’autres commerces subissent des dommages incalculables suite à l’arrêt conjoncturel de leurs activités", souligne Déby. Il juge toutefois "inadmissible et illégale" l'augmentation des prix des denrées alimentaires de base. Car cette situation nécessite une "solidarité nationale".