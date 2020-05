Tchad - COVID19 : vers un protocole national additionnel et complémentaire à celui de l’OMS

Le Comité de gestion de la crise sanitaire s’est réuni lundi autour du chef de l’État. Au cours des discussions sur l’évaluation de la situation sanitaire, “des explications détaillées ont été données sur le protocole actuel appliqué pour sauver les patients de la Covid-19.”



Il a également été évoqué “les possibilités d’étudier et de mettre en œuvre un protocole national additionnel et complémentaire à celui de l’OMS”, explique la Présidence.



“Toutefois au regard des tendances actuelles qui paraissent plus ou moins inquiétantes, il est recommandé le port régulier et systématique du masque pour freiner la propagation du coronavirus”, selon le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Oumar Yaya Hissein.



Au Tchad, les directives nationales de prise en charge des cas de Covid-19 prévoient notamment un traitement à base d’Hydroxychloroquine et de phosphate de chloroquine. L’OMS a annoncé cette semaine la suspension de ses essais à base de ces deux substances, suite à une récente étude qui met en exergue de potentiels risques qu’elles présentent pour les patients.



Les autorités tchadiennes ont approuvé la commande urgente du remède malgache Tambavy Covid-Organics (CVO) -à base notamment d’Artémisia- et comptent le rendre disponible dans tout le territoire.



Jeudi, le ministre de la Santé publique Pr. Mahamoud Youssouf Khayal a informé que dans le souçi du bien-être de la population tchadienne, les procédures sont en cours pour la formulation d'un médicament traditionnel amélioré (MTA) contre la COVID-19 à base des plantes médicinales.



Il a par ailleurs précisé que "la vente du médicament traditionnel appelé "ORSUR Anti-COVID-19" n'est pas autorisée par l'Autorité de règlementation pharmaceutique."