Tchad - Cameroun : Début de la pose de l'enrobé sur le pont entre Yagoua et Bongor

"Après les travaux d'étanchéité, place à la pose de l'enrobé depuis ce 28 novembre 2023", a indiqué sur Twitter (X), mardi, la Cameroon Radio Television (CRTV).



De la présentation faite le 19 septembre 2023 par le Directeur de projet M. Zonou Dieudonné, au mois de décembre 2023, les travaux du pont en construction sur le fleuve Logone, entre le Cameroun et le Tchad, vont s'achever et ne resteront que les travaux sur les voies de raccordement.



La prochaine étape importante mentionnée dans le chronogramme d'exécution du projet est celle de l'épreuve d'essai des charges sur l'ouvrage, prévue en décembre 2023 et qui va consacrer la fin des travaux de construction de l'ouvrage qui reliera désormais le Cameroun et le Tchad via Yagoua côté Cameroun et Bongor côté Tchad.



Le projet de construction du pont sur le fleuve Logone et ses voies de raccordement entre Yagoua et Bongor est financé conjointement par l'État du Cameroun, le Tchad, la Banque Africaine de Développement et l'Union Européenne, à hauteur de 73 990 000 000 f Cfa.



Le projet comporte en outre des aménagements socio-économiques dans les deux pays, une composante facilitation du commerce et de transit, une composante études et gestion du projet.