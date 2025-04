TCHAD

Tchad - Cameroun : Mission mixte de sensibilisation contre les irrégularités sur les corridors Moundou-Koutéré

Alwihda Info | Par Peter Kum - 24 Avril 2025

Une mission mixte, regroupant des représentants de la gendarmerie, de la police nationale, de cadres du Ministère des Transports, du Bureau National de Fret Terrestre, du Port Synthèse du Cameroun, ainsi que des douanes tchadiennes et camerounaises du Port Autonome de Douala, s'est déployée dans les villes de Moundou et Koutéré, situées à la frontière entre le Tchad et le Cameroun.