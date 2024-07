Tchad – Cameroun : Une commission mixte tchado-camerounaise évalue l'état d'avancement des travaux sur le pont Bongor - Yagoua

Les participants ont abordé la question de la formation et du transfert de compétences dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Les participants ont fait le point sur la situation des contrats des experts impliqués dans la gestion du projet.



En résumé, cette 21e session a permis aux parties tchadienne et camerounaise d'évaluer l'état d'avancement des travaux, d'examiner les mesures à prendre pour accélérer la mise en œuvre du projet et de faire le point sur les aménagements socio-économiques connexes.