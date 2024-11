Tchad : Campus pour Christ lance la semaine de prière en faveur de la nation tchadienne

À travers un point de presse organisé ce 20 novembre 2024, au sein de son siège à Abena, dans le 7ème arrondissement de la ville de Ndjamena, Campus Pour Christ Tchad, au nom des serviteurs de Dieu et de l'ensemble des chrétiens du pays de Toumaï, lance la semaine nationale de prière, prévue du 21 au 28 novembre 2024.



Ouvrant son discours par le passage du livre de Psaume qui dit, ‹‹... Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain; l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. ›› Psaume 127: 1.



Le directeur national de Campus pour Christ, Danwé Sylvestre a indiqué que, les crises sociales et politiques à répétition, la situation sécuritaire actuelle avec ses corollaires des morts en grand nombre, deviennent préoccupantes et alarmantes, au point de susciter un élan spirituel et patriotique.



Cette prière est ainsi tenue dans un contexte social dominé par les inondations qui ont fragilisé plusieurs familles. Les situations conflictuelles connues par le Tchad, pendant longtemps, notamment les guerres, les crises, ont laissé dans les cœurs des cicatrices, et en tant que nation, il faut pourtant avancer.



Selon lui, personne ne peut proposer un remède à tout ce que le peuple tchadien a traversé, seul Dieu peut protéger et garder le Tchad. C'est pour cette raison que Campus pour Christ lance un appel pressant à toutes les communautés chrétiennes à la prière générale, pour déjouer le plan de destruction du diable.



Il a souligné que ‹‹ nous convoquons le peuple de Dieu de l'intérieur du pays et de la diaspora à une semaine de jeûne et de prière, allant du 21 au 28 novembre 2024.›› Il demande à chaque famille chrétienne à choisir un jour de jeûne et de prière dans cette période. Chaque Eglise locale et les organisations chrétiennes sont invitées de s'organiser pour prier en leur sein, durant cette période.



Tous les leaders spirituels et serviteurs de Dieu observerons les 7 jours de prière, et se retrouveront le 26 novembre pour la prière d'ensemble. Le 27 novembre, de 16h 00 à 05h00, une veillée de prière sera organisée dans un lieu public. Le 28 novembre 2024, journée de la proclamation de la République, il sera organisé un grand rassemblement de célébration et de proclamation dans un lieu public.



Et Danwé Sylvestre d'indiquer que, c'est un impératif pour chaque citoyen de s'investir pour son pays. D'après lui, le temps n'est pas propice aux querelles et divisions de tout genre, mais plutôt à un sursaut national et une union sacrée pour la nation tchadienne, afin de demander à Dieu d'éradiquer les maux qui minent la cohésion sociale, et de renforcer le vivre ensemble dans l'unité et le respect de la diversité.