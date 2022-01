Tchad : Casimir alias Kirikou Ndjetogue, la sécurité des stars

Il s'appelle Casimir Alias kirikou Ndjetogue. Il se surnomme Daysee et est connu sous le nom Kirikou Ndjetogue. Il a grandi dans l'environnement culturel, un enfant du quartier Habéna. Un ex-joueur de basket et de rugby. Il est aussi un grand fan de la musique, surtout du rap.



Casimir Alias Kirikou Ndjetogue est un jeune dodu habituellement avec une crête sur la tête, très actif et très serviable depuis son enfance. Il est un investisseur pour sa mère (commerçante). Il a abandonné ses études en classe de terminale. Par son activisme, il a pris plusieurs métiers qu'il exerce.



Casimir a côtoyé très jeune les acteurs de différents domaines de la culture grâce à l'environnement de son père Fabien. Ce dernier était propriétaire d'une grande discothèque de N'Djamena à l'époque dénommée "Fabien Musique". Il fut l'un des plus grands fournisseurs des nouveautés musicales en son temps. Il vendait des albums étrangers et nationaux.



Cet environnement a favorisé le jeune Casimir dans le domaine relationnel et aussi pour les exercices artistiques. Exclusivement de la musique, il s'est spécialisé dans le cadre de la sécurité privée bien structurée pour des artistes et acteurs culturels. À peine âgé de 30 ans, il a son entreprise.



L'on peut dire qu'il y a aussi de l'espoir pour les jeunes des bas quartiers, s'ils savent user de leur sagesse. Car dit-on : la vie elle même est une école. Il suffirait d'être une personne mais surtout attentive avec un peu d'ambition pour créer son bonheur.