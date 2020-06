Tchad : "Ce que le président a fait est reconnu (...) Même si vous êtes dans le ventre de votre maman" (député)

Le député Biouh Pabamé Dallah s'est indigné vendredi à l'Assemblée nationale contre le traitement réservé aux députés non-inscrits (ni membres ni apparentés à un groupe parlementaire de l'Assemblée nationale). Il a dans un premier temps opté pour l'abstention sur le projet de résolution portant élévation du chef de l'État à la dignité honorifique de maréchal, avant de voter "Oui".



S'adressant à Dr. Haroun Kabadi lors de la plénière, il a déclaré : "Nous ne voyons pas d'inconvénient pour la résolution et pour l'élévation du chef de l'État au grade supérieur, à l'instar de ce qu'il a fait pour les autres. Monsieur le Président, il faut reconnaitre une chose, on est devenu des non-inscrits partiels parce qu'il y a des choses qui se font au nom des non-inscrits. (...) Il y a des choses qui se passent sans qu'on ne soit au courant."



"Ce n'est pas parce qu'on est devenu des non-inscrits qu'on devient des orphelins rejetés par tout le monde. (...) On n'est pas du tout écouté, on n'est pas situé. De quoi il s'agit ? Je ne sais rien. (...) On s'abstient parce qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. (...) Moi on m'a appris que quand on prépare quelque chose (...) on annonce", a déclaré le député RNDT, Biouh Pabamé Dallah.