Tchad : Célébration dans la ferveur patriotique du 1er décembre à Ati

A l'instar des autres provinces, la province du Batha a célébré la journée de la liberté et de la démocratie ce mardi matin à Ati à la place des martyrs Hassan Djamous. La cérémonie du 1er décembre dernier était présidée à Ati, chef-lieu de la province, par le gouverneur de la province du Batha, Benaïdo Tatola. En cette date historique, le Tchad tout entier célèbre 30 ans de vie à la liberté et à la démocratie. La levée des couleurs a marqué le début de la cérémonie, suivie du dépôt des gerbes sur le monument des martyrs par le gouverneur de la province.



Le président du comité d'organisation, Hissein Palet Bïmakreo, par ailleurs secrétaire général du département du Batha-ouest, a souhaité la bienvenue à la population sortie massivement pour la cérémonie, avant de dire que « les Tchadiens dans leur ensemble, se rappelleront toujours et à jamais de la date du 1er décembre 199, date à laquelle notre pays a été débarrassé de la dictature la plus sanguinaire, meurtrière jamais vécue à travers la continent, grâce à la détermination d'un homme, le Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno et ses compagnons ».



Emu par la taille de la mobilisation pour cette journée exceptionnelle, le général du corps d'armée Benaïdo Tatola, gouverneur de la province du Batha, a rappelé à la population, l'historique de cette journée de liberté et de la démocratie, avant de souligner que « ce jour mémorable est un important repère pour chaque Tchadien pour mesurer le chemin parcouru par notre ayant depuis 30 ans ».



Avant d'assister au défilé gigantesque, trois motions de remerciement ont été adressées par la population du Batha, respectivement au Maréchal du Tchad, aux forces de défense et de sécurité et au gouverneur de la province, pour les efforts fournis pour le maintien de la paix.