Tchad - Célébration de l'Aïd El-Adha à Am-Timan : Une ferveur religieuse et un message de cohésion sociale

Dès les premières lueurs de l'aube, les croyants ont convergé vers la place de la nation, vêtus de leurs plus beaux habits, pour accomplir le rite religieux. L'imam de la grande mosquée d'Am-Timan, Cheikh Assaïd Abdallah Fadalallah, a dirigé la prière, ponctuée par des invocations et des lectures coraniques.



Dans son sermon, l'imam a rappelé la signification profonde de l'Aïd El-Adha, commémorant la soumission d'Ibrahim à Dieu et son sacrifice exemplaire. Il a également exhorté les fidèles à cultiver les valeurs de solidarité, de fraternité et de vivre-ensemble harmonieux, conformément aux préceptes de l'islam.



Au-delà de sa dimension religieuse, la célébration de l'Aïd El-Adha à Am-Timan a également revêtu une importance symbolique particulière. En effet, elle a constitué une occasion de rassemblement et de communion pour la population musulmane de la province, dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et socio-économiques.



La célébration de l'Aïd El-Adha à Am-Timan a été un succès retentissant, témoignant de la ferveur religieuse et de l'attachement aux valeurs traditionnelles de la communauté musulmane du Salamat. Elle a également permis de véhiculer un message fort de paix, de solidarité et de vivre-ensemble harmonieux, particulièrement important dans le contexte actuel.