Tchad : Célébration de la Journée Mondiale de la Femme Rurale à Kolé





Dans son mot de bienvenue, le chef de canton Brahim Rakip Taïsso a salué l’importance de cette célébration dans sa circonscription, affirmant que cela met en lumière les contributions essentielles des femmes rurales au développement de leur communauté. La Coordinatrice Provinciale des Structures Féminines du Guéra, Achta Adoum, a souligné que cette journée est une occasion précieuse pour valoriser le travail des femmes rurales et plaider en faveur de l'amélioration de leurs conditions de vie. Elle a mis l'accent sur la nécessité d'accroître l'inclusion financière pour favoriser leur autonomie.





Le Délégué Provincial de la Femme du Guéra, Abdelaziz Damalia, a également pris la parole, affirmant que les femmes rurales jouent un rôle central dans le développement de la communauté : « elle nourrit, éduque et fait vivre la communauté. » Après les interventions des représentants des organisations partenaires, le Secrétaire général de la province du Guéra, Hassan Souleymane Adam, a rappelé que les femmes et les filles des zones rurales continuent de souffrir d’une pauvreté multidimensionnelle. Il a souligné la pertinence du thème choisi pour cette édition 2025, qui met en lumière les défis d'inclusion financière auxquels elles sont confrontées.





Cette célébration a été un moment fort pour promouvoir l’autonomisation des femmes rurales et pour engager des actions concrètes visant à améliorer leur statut socio-économique au Tchad.