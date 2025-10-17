Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Célébration de la Journée Mondiale de la Femme Rurale à Kolé


Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 17 Octobre 2025


Le 16 octobre 2025, la localité de Kolé, située à 17 km de Mongo, a célébré la Journée Mondiale de la Femme Rurale sous le thème : « L’inclusion financière de la femme rurale, véritable levier du développement socio-économique du Tchad ». Cet événement a été soutenu par des partenaires tels que SOCODEVI, DID, l'ONG Moustagbal, et ATDR, tous engagés dans la promotion du développement communautaire et de l’autonomisation des femmes rurales.


Tchad : Célébration de la Journée Mondiale de la Femme Rurale à Kolé


  Dans son mot de bienvenue, le chef de canton Brahim Rakip Taïsso a salué l’importance de cette célébration dans sa circonscription, affirmant que cela met en lumière les contributions essentielles des femmes rurales au développement de leur communauté.

 

  La Coordinatrice Provinciale des Structures Féminines du Guéra, Achta Adoum, a souligné que cette journée est une occasion précieuse pour valoriser le travail des femmes rurales et plaider en faveur de l'amélioration de leurs conditions de vie. Elle a mis l'accent sur la nécessité d'accroître l'inclusion financière pour favoriser leur autonomie.

 
Le Délégué Provincial de la Femme du Guéra, Abdelaziz Damalia, a également pris la parole, affirmant que les femmes rurales jouent un rôle central dans le développement de la communauté : « elle nourrit, éduque et fait vivre la communauté. »

 

  Après les interventions des représentants des organisations partenaires, le Secrétaire général de la province du Guéra, Hassan Souleymane Adam, a rappelé que les femmes et les filles des zones rurales continuent de souffrir d’une pauvreté multidimensionnelle. Il a souligné la pertinence du thème choisi pour cette édition 2025, qui met en lumière les défis d'inclusion financière auxquels elles sont confrontées.

 
Cette célébration a été un moment fort pour promouvoir l’autonomisation des femmes rurales et pour engager des actions concrètes visant à améliorer leur statut socio-économique au Tchad.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 16/10/2025

Tchad : à Pala, la Société Tchadienne des Eaux reçoit un groupe électrogène de 330 kVA

Tchad : à Pala, la Société Tchadienne des Eaux reçoit un groupe électrogène de 330 kVA

Tchad : à Bédjondo, célébration de la Journée mondiale de la femme rurale Tchad : à Bédjondo, célébration de la Journée mondiale de la femme rurale 16/10/2025

Populaires

Tchad : viagra et vody, un marché florissant

16/10/2025

حملة الإيسيسكو في تشاد تواصل نشر ثقافة السلام والتعايش داخل المدارس

16/10/2025

Tchad : les gens changent-ils vraiment ou c’est juste les circonstances ?

16/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ? Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ? 10/10/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter