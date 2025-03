Tchad : Cérémonie d'installation du syndicat départemental des maîtres communautaires de la Nya ce samedi,22 mars 2025 à Bébédjia en présence des autorités communales et éducatives. Ce bureau de la coordination départementale de la Nya des maîtres

Le nouveau bureau de la coordination départementale de la Nya est composé de 22 membres, dirigé par Djimamnodji Appolinaire. Cette installation vise à renforcer la représentation et le professionnalisme des maîtres communautaires dans le cadre éducatif. Après les justifications et l'orientation de la cérémonie données par le président du comité d'organisation, Garemgoto Joseph, le coordonnateur provincial des maîtres communautaires du Logone Oriental, Mbaihodji Mbangro, a prononcé le discours d'installation. Il a souligné que cette coordination représente un cadre idéal pour une gestion efficace des maîtres communautaires et a exhorté les membres du bureau à faire preuve de professionnalisme et de dévouement dans leur mission. Dans son mot de remerciement, Djimamnodji Appolinaire a invité ses collègues enseignants communautaires à jouer pleinement leur rôle. Il a souligné l'importance des maîtres communautaires dans le système éducatif de la Nya, affirmant qu'ils occupent une place considérable et indispensable. Le premier secrétaire de séance de la mairie de Bébédjia, Djelassem Mathurin, représentant le maire, a appelé la coordination à respecter les textes en vigueur pour assurer le bon fonctionnement du bureau. Samafo Gondigue, l'inspecteur départemental de l'éducation nationale et de la promotion civique de la Nya, a prodigué des conseils sages aux membres du bureau départemental. En tant qu'enseignant, il a insisté sur la nécessité de faire preuve de sagesse et d'une bonne gestion dans le bureau syndical.



Il a également profité de l'occasion pour féliciter les maîtres communautaires et les enseignants vacataires, leur attribuant 5% de reconnaissance pour leur travail sur le terrain, qui est apprécié par tous.