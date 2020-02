Tchad : "Ceux qui cherchent notre perte périront avant nous", Laoukein Médard

Le président national du parti politique Convention tchadienne pour la paix et le développement (CTPD), Laoukein Kourayo Médard, a exhorté samedi à Pala, ses militants à "continuer la lutte démocratique contre le régime en place qui a 30 ans de gestion négative du Tchad."



Il s'est exprimé lors de la présentations des vœux de l'année 2020 à ses militants du Mayo Kebbi Ouest.



C'est dans une salle pleine à craquer au complexe Koudouri Guizine que Laoukein Kourayo Médard a échangé avec ses militants du Mayo Kebbi Ouest.



Pour fortifier ses militants, le président national de la CTPD a fait comprendre que la peur n'a jamais protégé quelqu'un.



"Ceux qui cherchent notre perte périront avant nous"



Laoukain Kourayo Médard a estimé que “lorsque le pouvoir de l'amour va vaincre l'amour du pouvoir, le Tchad va connaitre la paix totale et définitive.”



Comme méditation de l'année 2020, il a dit ceci : "Judas a livré Jésus pour la mort mais il est mort avant Jésus. Ceux qui cherchent notre perte périront avant nous. Donc se venger n'enlève pas le mal qui nous a été fait. Vaux mieux accepter, pardonner et laisser Dieu s'en charger."