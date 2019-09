Tchad : Chérif Abdelhadi fait son entrée au Palais Royal d'Abéché

Le sultan Chérif Abdelhadi Mahdi a pénétré ce dimanche, pour la première fois depuis sa nomination, au sein du Palais du Sultanat du Ouaddaï à Abéché. La visite a eu lieu en présence de plusieurs personnes, autorités, chefs de tribus et gardes du corps.



Il a indiqué que le Palais a été construit grâce à l'apport de tous, avec la majorité des habitants des villages situés à proximité de la capitale du Royaume à l'époque, et n'appartient pas à la famille Ourada.



"Chaque village a versé des dons pour nourrir les ouvriers du bâtiment ou ont envoyé des délégations pour aider à la construction", a-t-il souligné.



Des manifestants ont tenté d'empêcher l'arrivée du cortège en bloquant la route et en lançant des pierres. Les forces de l'ordre et la police anti-émeute se sont déployées sur les lieux et ont fait usage de tirs de sommation.