Tchad-Chine : Pose de la première pierre du Parc de l’Amitié à N’Djamena

La sensibilisation à la biodiversité et au reboisement

La lutte contre le changement climatique

L’amélioration du cadre de vie des citoyens

Dans son allocution, le directeur adjoint de la CNPCIC, Chi Boging, a souligné l’importance d’exploiter les avancées technologiques et la capacité de gestion pour assurer une production stable de pétrole brut, garantissant ainsi l’approvisionnement de la raffinerie et l’exportation.Il a rappelé que la localisation du travail a permis de créer plus de 6 000 emplois et d’organiser des formations professionnelles et certifications pour les employés tchadiens. En parallèle, des projets dans les domaines de la santé, de l’éducation et des infrastructures ont été menés pour renforcer le développement harmonieux des zones pétrolières et des communautés locales.En matière environnementale, la CNPCIC veille au strict respect des normes tchadiennes et internationales. Elle s’engage à réduire l’impact écologique des opérations pétrolières, à gérer efficacement les déchets et à participer aux campagnes de reboisement en réponse à l’appel du ministère de l’Environnement pour lutter contre la désertification.Les ambitions de ce projet sont guidées par les attentes partagées par le Maréchal du Tchad et le Président Xi Jinping. La CNPCIC s’engage à accélérer la construction des nouvelles Autorisations Exclusives d’Exploitation, à renforcer la sécurité de la production, et à assumer pleinement ses responsabilités sociales pour contribuer durablement au développement économique et social du Tchad.L’ambassadeur de Chine au Tchad, Wang Xining, a rappelé que ce projet illustre le partenariat stratégique entre les deux pays, basé sur le respect mutuel, la coopération gagnant-gagnant et le développement partagé.Le Parc de l’Amitié Tchad-Chine ne sera pas qu’un simple espace vert, mais également un lieu de rencontre et de loisirs pour les habitants de N’Djamena, favorisant la pratique d’activités sportives et la détente.Selon le secrétaire général du ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Koularambaye Koundja Julien, ce parc s’inscrit pleinement dans la coopération entre le Tchad et la Chine et reflète une volonté commune de préserver l’environnement tout en favorisant le développement urbain.Le Parc Vert de Récréation d’Amitié Tchad-Chine couvrira une superficie de 12 460 mètres carrés et sera conçu en accord avec le contexte socioculturel tchadien. Il intégrera :✔ Un espace vert dédié aux loisirs et à la détente 🌿✔ Des aires sportives et récréatives 🏃‍♂️✔ Un jardin botanique mettant en valeur la flore tchadienne 🌳✔ Une architecture inspirée des traditions tchadiennes et chinoises, symbole du renforcement des liens bilatéraux 🏯Sa livraison est prévue dans un délai de quatre mois.Ce parc ne se limitera pas à être un lieu de loisirs, mais servira également d’espace pédagogique, scientifique et touristique, contribuant ainsi à :Ce projet démontre la détermination du Tchad à allier développement et préservation de l’environnement, affirmant ainsi son rôle clé dans la transition écologique et la lutte contre le changement climatique.L'Union entre le Tchad et la Chine à travers ce parc symbolise un engagement concret pour l’amélioration de la qualité de vie des populations et le renforcement des infrastructures de loisirs.