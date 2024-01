Tchad : Clap de fin de la 5ème édition du Festival Darry

Dans le concours d'art culinaire, la province du Wadi-Fira s'est hissée à la première place, suivie par les provinces du Moyen-Chari et du Ouaddaï. Ces compétitions ont permis de mettre en avant les talents culinaires locaux et de promouvoir les spécialités régionales.



En ce qui concerne les meilleures performances artistiques, c'est la province du Lac qui remporte le premier prix, suivie par celle du Ouaddaï et celle du Batha. Les artistes ont pu montrer leur talent et leur créativité lors des différentes représentations durant le festival.



Un autre aspect important du festival était le concours "Best Challenge Project" organisé en collaboration avec l'Association Bet Al-Nadjah. Le projet gagnant cette année était celui présenté par la province Mayo-Kebbi, mettant en valeur l'artisanat moderne dans le domaine de la menuiserie et de la tapisserie. Les provinces de Tandjilé (avec un projet axé sur la transformation des cannes à sucre) et Salamat (avec un projet basé sur l'aquaculture) ont également été récompensées pour leurs initiatives novatrices.



La couronne tant convoitée de Miss Dary édition 2023 revient à Biyayo Ngandolo Laure du Moyen-Chari. Khadidja Ahmat Tidjani du Batha est la première dauphine et Larhidi Bita du Logone Occidental est la deuxième dauphine. Ces jeunes femmes ont montré leur grâce et leur charisme tout au long du concours.



Dans son discours de clôture, le ministre des Affaires culturelles, du Patrimoine historique, du Tourisme et de l'Artisanat, Abakar Rozzi Taguil, s'est félicité de la programmation riche et variée de cette édition. Il a souligné l'importance de mettre en valeur la diversité culturelle et la créativité des artistes tchadiens.



Enfin, le comité d'organisation a tenu à honorer les représentants des 23 provinces pour leur participation active à cette édition. Leur soutien et leur implication ont contribué au succès global de ce festival qui met en avant le talent artistique et culturel unique du Tchad.



Avec la fin de cette 5ème édition du Festival Dary, le Tchad peut être fier d'avoir offert un événement culturel mémorable qui a su mettre en valeur ses richesses artistiques et promouvoir son patrimoine auprès d'un public national et international.