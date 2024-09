Tchad : Clôture de l'atelier sur les droits de l'homme et la consultation électorale

Dans son discours, le rapporteur général de la CNDH, Rotta Dingamdji Carlos, a affirmé que l'institution s'engage à contribuer à la réussite des prochaines élections en partageant des bonnes pratiques pour le suivi et le respect des droits de l'homme, tout en se référant aux standards internationaux.



Cet atelier vise à atteindre les objectifs fixés par la CNDH pour assurer une bonne maîtrise du système juridique national en matière électorale, favorisant ainsi la promotion et la vulgarisation des droits.



La CNDH prévoit d'organiser des journées d'échanges et d'information avec les membres du gouvernement, les partis politiques et les organisations de la société civile.

Des séances de sensibilisation et d'éducation aux droits de l'homme seront animées à N'Djamena et dans les 22 provinces du pays.



Rotta Dingamdji Carlos a également exprimé la volonté de renforcer les liens avec l'Agence Nationale de Gestion des Elections (ANGE) pour définir des domaines de coopération et travailler en synergie sur les droits de l'homme à toutes les phases du cycle électoral.



Enfin, il a remercié l'Association Francophone des Commissions Nationales des Droits de l'Homme (AFCNDH), l'Organisation Internationale de la Francophonie et tous les partenaires techniques et financiers pour leur soutien multiforme à la CNDH.