Tchad : Clôture du 15e audit national de la qualité de Service par l’ARCEP



Équipe Nord



Données Globales

254 points de mesure (tests statiques et dynamiques)

6 237 km de routes et zones urbaines couvertes

52 sites techniques visités

47 villes auditées à travers 13 provinces, y compris Ennedi-Ouest, Kanem, et Ouaddaï.

Principaux Constats





Équipe Sud

Données Globales

209 points de mesure (tests statiques et dynamiques)

29 axes routiers et 29 villes couverts

30 localités auditées, dont Mandalia, Moundou, et Doba.

Principaux Constats





Engagement des Équipes

Cette mission s’inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer la connectivité sur l’ensemble du territoire. Elle a permis d’évaluer la performance réelle des réseaux et d’identifier les zones nécessitant une amélioration prioritaire.Les données mettent en lumière une amélioration progressive de la couverture sur certains axes, mais des insuffisances persistent dans les zones rurales éloignées, notamment en matière d’alimentation énergétique et de maintenance des équipements.Les résultats révèlent une meilleure stabilité du signal dans plusieurs centres urbains, mais des zones de faiblesse subsistent liées à l’énergie et aux infrastructures vieillissantes.Malgré des conditions de terrain exigeantes, avec des pistes sablonneuses et des routes dégradées, les équipes de l’ARCEP ont démontré une résilience exemplaire et un engagement constant. Leur détermination illustre le souhait du régulateur de ne laisser aucune zone en marge de l’évaluation nationale.La clôture de cette mission marque une étape importante dans le processus de modernisation du secteur des communications électroniques au Tchad. Les données recueillies serviront de socle essentiel pour orienter les actions correctives, accompagner les opérateurs et garantir une amélioration continue de la qualité de service.À travers cet audit, l’ARCEP réaffirme son engagement à œuvrer pour un Tchad numérique, performant et inclusif, où chaque citoyen bénéficie d’un accès équitable à une communication fiable et de qualité. Félicitations à toutes les équipes pour leur dévouement et leur professionnalisme durant cette mission nationale.