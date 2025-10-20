Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Clôture du 15e audit national de la qualité de Service par l’ARCEP


Alwihda Info | Par - 20 Octobre 2025


Le 15ème audit national de la qualité de service, mené par l'ARCEP, touche à sa fin. Après plusieurs semaines de travail de terrain soutenu, les deux équipes déployées aux extrémités du pays présentent des résultats significatifs et des constats riches d’enseignements pour l’avenir du secteur.


Tchad : Clôture du 15e audit national de la qualité de Service par l’ARCEP


 Cette mission s’inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer la connectivité sur l’ensemble du territoire. Elle a permis d’évaluer la performance réelle des réseaux et d’identifier les zones nécessitant une amélioration prioritaire.
 


Équipe Nord


Données Globales

  • 254 points de mesure (tests statiques et dynamiques)
  • 6 237 km de routes et zones urbaines couvertes
  • 52 sites techniques visités
  • 47 villes auditées à travers 13 provinces, y compris Ennedi-Ouest, Kanem, et Ouaddaï.

Principaux Constats


Les données mettent en lumière une amélioration progressive de la couverture sur certains axes, mais des insuffisances persistent dans les zones rurales éloignées, notamment en matière d’alimentation énergétique et de maintenance des équipements.



Équipe Sud

 

Données Globales

  • 209 points de mesure (tests statiques et dynamiques)
  • 29 axes routiers et 29 villes couverts
  • 30 localités auditées, dont Mandalia, Moundou, et Doba.

Principaux Constats


Les résultats révèlent une meilleure stabilité du signal dans plusieurs centres urbains, mais des zones de faiblesse subsistent liées à l’énergie et aux infrastructures vieillissantes.



Engagement des Équipes


Malgré des conditions de terrain exigeantes, avec des pistes sablonneuses et des routes dégradées, les équipes de l’ARCEP ont démontré une résilience exemplaire et un engagement constant. Leur détermination illustre le souhait du régulateur de ne laisser aucune zone en marge de l’évaluation nationale.

 

La clôture de cette mission marque une étape importante dans le processus de modernisation du secteur des communications électroniques au Tchad. Les données recueillies serviront de socle essentiel pour orienter les actions correctives, accompagner les opérateurs et garantir une amélioration continue de la qualité de service.
À travers cet audit, l’ARCEP réaffirme son engagement à œuvrer pour un Tchad numérique, performant et inclusif, où chaque citoyen bénéficie d’un accès équitable à une communication fiable et de qualité. Félicitations à toutes les équipes pour leur dévouement et leur professionnalisme durant cette mission nationale.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 19/10/2025

Tchad : L’Église baptiste n°10 de Sarh forme ses responsables à l’Informatique

Tchad : L’Église baptiste n°10 de Sarh forme ses responsables à l’Informatique

Tchad : Appel à l'ARSAT pour un contrôle strict du transport des bonbonnes de gaz Tchad : Appel à l'ARSAT pour un contrôle strict du transport des bonbonnes de gaz 19/10/2025

Populaires

Tchad : Appel à l'ARSAT pour un contrôle strict du transport des bonbonnes de gaz

19/10/2025

Tchad : L’Église baptiste n°10 de Sarh forme ses responsables à l’Informatique

19/10/2025

Tchad - Cinéma : Avant-première de "Moi, Ennemi" de DJEKORNONDE constant à Moursal

19/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/10/2025 - Temandang Gontran

Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ?

Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ?

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine 13/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter