Tchad : Collaboration entre l'ANADER et l'ONAPE pour J-E-V

M. Nassouradine Abakar Kessou, Directeur de l'ONAPE, a ouvert la séance en remerciant son homologue de l'ANADER, M. Hissein Youssouf Galmaye, ainsi que son équipe technique, pour leur disponibilité et leur engagement envers ce projet ambitieux.





Les échanges ont porté sur plusieurs aspects cruciaux liés à la faisabilité du projet, notamment les stratégies à adopter pour garantir des résultats optimaux et la définition des rôles et responsabilités au sein des deux institutions.



À l'issue des discussions, les participants ont convenu de désigner des points focaux dans chaque institution. Cela permettra de clarifier les responsabilités et de préparer un projet de mémorandum de partenariat entre l'ANADER et l'ONAPE.



Cette collaboration est essentielle pour le succès du projet J-E-V, qui vise à promouvoir des opportunités d'emploi durable pour la jeunesse, tout en intégrant des pratiques respectueuses de l'environnement.