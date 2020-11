Tchad : Concertation entre le CSRE et l’Unesco

L’antenne UNESCO de N’Djamena a servi de cadre le 23 novembre dernier à une importante rencontre entre le Comité Scientifiques de Réponse Educative au Covid-19 (CSRE) et une délégation de l’UNESCO en mission au Tchad.



Avec la délégation de l’UNESCO, les membres du CSRE ont échangé sur les stratégies adoptées pour assurer la continuité des activités pédagogiques, et les difficultés rencontrées durant la gestion de la période de Covid-19. La spécialiste de l’Education du Bureau International de l’Education UNESCO – Genève, Mme Amapola Alama et le spécialiste du Programme Education du Bureau Régional Multisectoriel de l’UNESCO pour l’Afrique centrale, Jean Bosco Ki, ont félicité le ministère de l’Education Nationale et de la Promotion civique, pour l’expérimentation de l’enseignement à distance.



La délégation de l’UNESCO rencontrera, dans les jours à venir, la directrice générale des Enseignements et de la Formation, Mme Mounoumbaï Chantal et le directeur général de l’Alphabétisation et de l’Education inclusive, M. Remadji Nangodjal.