Tchad - Concours d’entrée à l'Université de N'Djamena : Un mercenaire démasqué

Un nouvel épisode de fraude a été déjoué lors du concours d'entrée à la Faculté des Sciences de la Santé Humaine de l'Université de N'Djamena. Ce mercredi 26 septembre, les agents de l'Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS) ont procédé à l'arrestation de Kouma Eiba Fortune, un jeune homme se faisant passer pour un candidat.



D'après les informations recueillies, Kouma Eiba Fortune, titulaire d'un baccalauréat C, s'est introduit dans la salle d'examen du Lycée Féminin de N'Djamena pour composer à la place de Lambeye Mathias. Les motivations de cette substitution restent à éclaircir, mais il semblerait que le mercenaire ait été rémunéré pour usurper l'identité d'un autre candidat.



Grâce à un dispositif de surveillance renforcé, mis en place par l'ONECS pour garantir la transparence des examens, la supercherie a été rapidement détectée. Les deux individus, le faux candidat et le candidat remplacé, ont été placés en garde à vue et sont actuellement interrogés par les forces de l'ordre.



Cette arrestation vient une nouvelle fois rappeler l'importance de lutter contre la fraude aux examens, un fléau qui menace l'équité et la crédibilité de notre système éducatif. Les autorités compétentes sont appelées à sévir avec la plus grande fermeté contre ce type d'agissements.