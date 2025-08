Tchad - Concours national d'éloquence de l'AL-Tchad : L'ENASTIC se qualifie pour la finale

L’Université Toumaï a défendu la position "OUI", tandis que l’ENASTIC a pris le contre-pied en argumentant pour le "NON". Au terme d’échanges intenses et argumentés, marqués par la qualité des interventions et la maîtrise de l’art oratoire, l'ENASTIC a remporté la demi-finale avec une moyenne de 16,53, contre 14,25 pour l’Université Toumaï.



Cette victoire permet à l’ENASTIC de décrocher sa place pour la grande finale, où elle affrontera la Faculté des Sciences de la Santé Humaine (FSSH). L’ultime confrontation aura lieu le 6 septembre 2025.



Le Concours national d'éloquence est une initiative de l'association des Leaders pour un Tchad Prospère-AL TCHAD, présidée par le jeune Youssouf Togoï.