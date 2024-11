Tchad : Convocation des Électeurs pour les Élections de Décembre 2024

Détails des Élections

Nomades :

Votent le samedi 28 et le dimanche 29 décembre 2024 pour les élections législatives, provinciales et communales, conformément à l'article 49 du Code électoral.



Tchadiens de l'Étranger :

Votent également le samedi 28 et le dimanche 29 décembre 2024 pour les élections législatives, selon les dispositions de l'article 49 du Code électoral.



Forces de Défense et de Sécurité :

Votent le samedi 28 décembre 2024. Ils seront consignés dans les casernes le dimanche 29 décembre 2024, conformément à l'article 50 du Code électoral.





Ces élections sont une étape cruciale pour le processus démocratique au Tchad. Tous les électeurs sont encouragés à participer activement pour exercer leur droit de vote et contribuer à l'avenir politique du pays.