TCHAD

Tchad - Coopération : L’Union Européenne certifie des douaniers sur les techniques de contrôle modernes


22 Novembre 2025


Dans le cadre de l'appui technique à la modernisation de l’administration des douanes, une session de formation a été organisée du 20 au 21 novembre 2025, au profit d'une vingtaine de cadres douaniers.


Tchad - Coopération : L'Union Européenne certifie des douaniers sur les techniques de contrôle modernes


 

Cette session portait sur la stratégie d'acquisition et la maîtrise des équipements modernes de contrôle, outils essentiels au renforcement des opérations de surveillance et de sécurisation des frontières nationales.

 
 

Cette assistance technique est jugée très précieuse par les bénéficiaires, car elle s'inscrit pleinement dans la dynamique de modernisation et de professionnalisation des services douaniers du Tchad.

 

Cette formation constitue une étape supplémentaire et significative dans la coopération entre l’Union Européenne et les douanes tchadiennes. Elle ouvre la voie à d’autres actions conjointes orientées vers :

  • La consolidation des compétences ;

  • Le renforcement institutionnel ;

  • La lutte contre les trafics illicites.

Peter Kum
