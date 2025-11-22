Tchad - Mandoul : Achèvement des travaux de forage du projet d’approvisionnement en eau financé par la Chine

Le dernier forage, localisé à la maison d'arrêt de Koumra, marque l'achèvement de la phase de construction des forages dans la ville. Cette réalisation a été effectuée dans le respect strict du délai requis et en présence de M. Huo Wenlong, Chef de l'équipe du projet de China Jiangxi International (CJIC), ainsi que des membres de l'équipe de forage.







Ce projet représente une avancée majeure dans l'approvisionnement en eau potable dans le Mandoul, au bénéfice des populations, constituant ainsi un progrès décisif pour relever le défi vital du manque d'eau.







Les travaux restants, notamment les finitions, seront achevés dans les plus brefs délais afin d'assurer une base opérationnelle solide du projet au service de la population du Mandoul.







M. Huo Wenlong a déclaré :



« C’est un moment historique. Malgré cet achèvement, des efforts restent à déployer sur les sites pour gagner la bataille de l'approvisionnement en eau potable et résoudre le problème de l’eau le plus rapidement possible. Nous déployons tous les moyens nécessaires pour finaliser les travaux, assurant que cette source vitale sera propre et sûre. »







Ce projet d'approvisionnement en eau au Tchad, financé par l'Aide de la Chine pour un futur partagé, a permis la réalisation de :

