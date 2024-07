Tchad : Correction des épreuves du second tour du baccalauréat 2024

Au Collège Évangélique de N'Djamena, tout est sous contrôle

Au Collège Évangélique de N'Djamena, l'un des centres de correction les plus importants de la capitale, l'opération se déroule sans incident. Le vice-président du jury, Abdel Sadic Mahamat, a déclaré que "tout est sous contrôle" et que les correcteurs travaillent dans de bonnes conditions.



Des correcteurs mobilisés pour assurer une correction rigoureuse

Des centaines de correcteurs ont été mobilisés pour assurer une correction rigoureuse des copies des candidats. Ils ont été répartis en différentes commissions en fonction des séries et des disciplines.