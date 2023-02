TCHAD Tchad : Coton Tchad SN forme des femmes en techniques de séchage

Une cinquantaine de femmes issues de 12 de groupements prennent part à une formation de six jours qui a pour objectif de renforcer leurs capacités dans le domaine de la transformation et la conservation des produits agricoles.





Dans le cadre du programme mondial de CR&S pour la sécurité alimentaire, la Coton Tchad SN, à travers la direction de responsabilité sociale et environnementale, pour la mise en œuvre du projet d'appui aux groupements des femmes transformatrices des produits agricoles de la zone usine de Doba, a lancé ce 28 février à Doba, chef-lieu de la province du Logone Occidental, une formation sur les techniques de séchage avec des séchoirs modernes et hygiéniques.



Ce sont une cinquantaine de femmes issues de 12 de groupements qui prennent part à cette formation de six jours qui a pour objectif de renforcer leurs capacités dans le domaine de la transformation et la conservation des produits agricoles.



L’occasion pour le chef de département de production cotonnière, Kagne Pombé, de souligner dans son mot de bienvenue que, dans l’optique de diversifier ses activités, comme initialement prévue, par son programme quinquennal pour être en phase avec les engagements internationaux pris par le gouvernement de la République du Tchad, la Coton Tchad SN s’est dotée d’une direction de responsabilité sociale et environnementale.



Aujourd’hui, poursuit-il, force est de constater que cette direction intègre bien le cadre de sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations en général et s’intéresse en particulier, aux questions liées à la conservation des produits agricoles.



Situant le contexte du projet, le chef de département de responsabilité sociale et environnementales, Bétan Ngaba, fait savoir que la Coton Tchad SN, sous la direction de Olam Agri, s’est fixé trois objectifs principaux à savoir, augmenter la production du coton au Tchad ; améliorer le rendement coton graine au Tchad et contribuer ainsi au bien être des producteurs.



C’est dans cette optique, qu’à travers sa direction de responsabilité sociale et environnementale, elle multiplie des initiatives pour assurer la sécurité alimentaire dans les zones de production cotonnière.



Le chef de département précise que cette formation initiée par le micro-projet d’appui aux groupements des femmes transformatrices des produits agricoles de Doba concerne 44 membres de 11 groupements identifiés dans 6 zones de la province du Logone Oriental.



Au terme de six jours de formation, ces bénéficiaires recevront des attestations et deviendront elles-mêmes des animatrices de leurs groupements respectifs, à charge pour elles de former les autres membres n’ayant pas bénéficier de cette formation pour implémenter les acquis de cette initiative.



Conditions aléatoires de production

En lançant officiellement la formation, Nouh Alipha Awaye, préfet du département de la Pendé, a rappelé que les questions de conservation des aliments en particulier ont toujours constitué pour les autorités du pays une préoccupation majeure dans le cadre de la lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition.



En effet, d’année en année, les conditions aléatoires de production agro-sylvo-pastorale, exacerbées ces derniers temps par les dérèglements climatiques, n’ont pas permis au pays d’assurer comme il se doit, la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, malgré tous efforts consentis.



A contrario, ce sont des tonnes importances des fruits et légumes qui connaissent des pertes, faute de structures adéquates de conservation parce que la production étant groupée dans le temps et dans l’espace.



Le préfet n’a pas manqué d’apprécier, les impacts socio-économiques que ce micro-projet pourrait procurer aux bénéficiaires en termes d’emploi dans sa phase d’extension, si ses résultats s’avéraient concluants.



Il a enfin soutenu la Société Cotonnière du Tchad, dans sa nouvelle stratégie de diversification de ses activités qui, au -delà, de la production exclusive du coton graine vise aujourd’hui intégrer la dimension sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations du Tchad.



Enfin, le préfet recommande aux bénéficiaires d’êtres assidues afin de bénéficier des connaissances et aussi, de faire bon usage des kits qui leur seront offerts.









