Tchad - Coupe de brassage à Abéché : Un succès grâce à la générosité d'un bienfaiteur

La finale a opposé l'équipe d'Amar (département de Ouara) à l'équipe d'Abougoudam. C'est cette dernière qui a remporté la coupe après une séance de tirs au but.



La compétition s'est déroulée en présence du maire adjoint d'Abéché, du délégué régional de la Jeunesse et des Sports, et du président de la ligue provinciale de football du Ouaddaï.



Lors de la remise du trophée, Mahamat Ali Hassan, un acteur de la société civile et capitaine du club Renaissance FC d'Abéché, a offert 26 maillots à l'équipe gagnante d'Abougoudam pour les encourager.



Mahamat Ali Hassan, surnommé "Matchou", contribue régulièrement au développement du football dans la région du Ouaddaï à travers des dons et du parrainage d'équipes, face aux difficultés que rencontre ce sport dans la zone.



Cet événement s'inscrit dans une démarche de promotion de la cohésion sociale et du "vivre ensemble" par le biais du football dans la région du Ouaddaï.