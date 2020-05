Tchad - Covid-19 : 5 cas au Logone Occidental, les précisions du délégué sanitaire

La province du Logone Occidental compte cinq cas de Covid-19, selon les chiffres du ministère de la Santé publique. Le délégué sanitaire provincial du Logone Occidental, Dr. Redmbayo Honoré fait le point sur la situation.



"Désormais il faut comprendre que la pandémie est effectivement là, chez nous, et que les cas positifs existent également. Nous sommes déjà à cinq cas. Parmi les cinq cas, il s'agit de prélèvements effectués en date du 19 mai et envoyés en date du 20 à N'Djamena. (Hier) soir on venait de recevoir les résultats. Parmi les cinq prélèvements, il y a une femme. De cinq prélèvements envoyés, nous avons reçu quatre positifs", précise le délégué sanitaire provincial du Logone Occidental, Dr. Redmbayo Honoré.



Selon lui, avec "les quatre résultats associés au premier résultat du 9 mai 2020, nous sommes à un total de cinq cas positifs déjà. Ces cas positifs sont tous au niveau de l'hôtel de Chasse. Comme ils sont déjà positifs, on va les transférer à l'hôpital pour les soumettre au traitement."



"Nous avons des médicaments"



Dr. Redmbayo Honoré souligne que la délégation sanitaire à sous la main des médicaments pour la prise en charge des cas positifs. Il demande à la population de dénoncer tout cas suspect afin de dépister et de prendre toutes les précautions nécessaires, pour éviter la propagation de la maladie.



Le délégué sanitaire exhorte à respecter les mesures édictées pour freiner la chaine de contamination : "Toutes ces mesures élémentaires qui ne coutent absolument rien, si on venait à les observer rigoureusement, vous allez voir qu'on va rompre la chaine de contamination."



La santé du premier cas "évolue très bien"



Le premier cas sous traitement "évolue très bien", tandis que les quatre autres seront soumis aux traitements, informe Dr. Redmbayo Honoré.



"Nous n'avons pas tous les moyens nécessaires pour assurer la prise en charge des cas compliqués. La solution la meilleure c'est d'identifier très tôt les cas et de les mettre sous traitement pour qu'ils n'évoluent pas vers la situation critique", conclut-t-il.