Tchad - Covid-19 : La Chine offre du matériel sanitaire

L'ambassadeur de Chine au Tchad a remis jeudi au ministère de la Santé publique un don composé de caches-nez, de blouses à usage unique, et de matériel de protection contre le Covid-19.



Le ministre de la Santé publique, Mahamoud Youssouf Khayal, a réceptionné le don, au cours d'une cérémonie à la Centrale pharmaceutique d'achat, dans le 3ème arrondissement de N'Djamena.



L'ambassadeur de la Chine au Tchad, Li Jin Jin, a déclaré que ce don permettra au gouvernement d'améliorer son système de santé pour mieux se protéger contre le Covid-19 qui est devenu une pandémie mondiale dont le Tchad ne sera pas épargné, comme tout autre pays de la planète.



Il a déclaré que la Chine demeure toujours aux côtés du Tchad pour lutter contre le Covid-19 et a estimé que "le confinement est la meilleure solution pour éviter la propagation de cette pandémie."



"La Chine reste toujours un allié prépondérant du Tchad dans plusieurs domaines à savoir : économique, social, politique et culturel", a souligné le ministre de la Santé publique, Mahamoud Youssouf Khayal.