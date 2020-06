Tchad - Covid-19 : Vitre Clair multiplie ses opérations de désinfection

Un service de désinfection des locaux du journal Alwihda Info a eu lieu ce mercredi 3 mai à N'Djamena. C'est une initiative de l'entreprise Vitre Clair, spécialisée notamment dans le nettoyage et les entretiens industriels.



Le directeur des ressources humaines du groupe Vitre Clair, Moustapha Abatcha, a affirmé : "si aujourd'hui notre entreprise a pris l'initiative de venir désinfecter le journal Alwihda info, c'est à cause de sa crédibilité à travers ses informations. Et je tiens beaucoup à remercier tous les reporters du journal malgré les difficultés qu'ils rencontrent dans leurs activités pendant cette période de canicule."



Vitre Clair opère dans les services de nettoyage et entretien au Tchad depuis plus de sept ans.