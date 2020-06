Tchad - Covid-19 : au Batha, deux départements reçoivent du matériel d'hygiène

Une mission du sous-comité provincial de sensibilisation et de mobilisation contre la COVID-19 dans le Batha, s'est rendue dimanche dans le département de Ouadi-Rimé et Haraz Djambo.



Elle est conduite par le premier rapporteur du sous-comité, Alhadj Hamid Zagalo.



La mission a remis 4000 cache-nez, 16 dispositifs de lavage des mains et des dépliants d'affiches de sensibilisation.