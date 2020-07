Tchad - Covid-19 : des districts sanitaires de N'Djamena renforcés en équipements

Un don d'équipements et de matériels de protection individuelle contre la Covid-19 a été remis vendredi à la Croix-Rouge du Tchad, en présence de l'ambassadeur de France au Tchad. Il est destiné aux districts sanitaires de N'Djamena Est.



Cette remise s'inscrit dans le cadre du projet de renfoncement de la prévention de la maladie à coronavirus dans les communautés urbaines du 8e et 10e arrondissement. Le don est composé de dispositifs de lavage des mains, savons, dossards, gants, masques chirurgicaux, mégaphones, piles, visières et affiches.



Le vice-président de la Croix-Rouge du Tchad, Khalla Ahmat Senoussi, s'est félicité d'une exemplarité et solidarité. "Cet acte de haute portée contribue à l'amélioration de la protection de nos volontaires des 8e et 10e arrondissements, et au renforcement des conditions de travail dans lesquelles ils travaillent", a indiqué le responsable.



D'après Abdoulaye Traore, la Croix-Rouge française s'est immédiatement mobilisée, avec ses partenaires du Mouvement international de la Croix-Rouge, pour soutenir et accompagner la Croix-Rouge du Tchad dans la lutte contre la propagation du Covid-19 dans le pays.



Le projet a débuté en mai dernier avec le soutien financier du centre de crise du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères à hauteur de 500.000 €, pour une durée de mise en oeuvre de six mois.



Selon l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery, cet appui fait partie d'une vaste mobilisation de la France aux côtés du Tchad et pour les tchadiens, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus.