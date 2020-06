Tchad – Covid 19 : des milliers de masques distribués à Linia, au Chari-Baguirmi

En distribuant les masques aux citoyens, la présidente de l’association Freedom, Rayhana Adam Saleh, n’a pas manqué de rappeler les mesures barrières. Un geste louable, encourageant et vivement apprécié par les habitants bénéficiaires, le sous-préfet ainsi que le maire de Linia.



« Le coronavirus a fait beaucoup de ravages dans le monde entier, et ici au Tchad nous avons enregistré plus de 800 cas. La seule manière de barrer la route à cette pandémie est le respect des gestes barrières. De ce fait, Freedom procédera à la sensibilisation sur le respect des gestes barrières, et à la distribution de 5400 masques dans la province du Chari-Baguirmi », a indiqué Rayhana Adam Saleh.