Tchad - Covid-19 : des tricycles à moteur saisis à Abéché, les propriétaires inquiets

À Abéché, des rakcha ont été immobilisés depuis dimanche dernier. Les propriétaires sont accusés d'avoir voulu transporter des gens hors de la ville, en violation des mesures d'interdiction des entrées et sorties de N'Djamena et des chefs-lieux des provinces.



Certains d'entre eux démentent et assurent qu'ils n'ont pas cherché à traverser la barrière. "J'ai transporté des clients, dans la périphérie d'Abéché, qui apportent des légumes et d'autres vivres, sans traverser la barrière", explique un conducteur.



Près d'une semaine après la saisie de leurs engins, les propriétaires souhaitent récupérer les tricycles à moteur.



Il y a quelques jours, ils ont cherché à connaitre les démarches leur permettant de récupérer leurs engins auprès des forces de l'ordre. D'après un "rakchaman", on leur a fait savoir qu'il faut attendre un ordre du gouvernorat.



Des représentants de la corporation des conducteurs de rakcha ont été sollicités, mais "rien ne bouge", se plaignent les conducteurs qui se disent "prêts à payer l'amende" plutôt que d'attendre.



"Ma famille dépend des revenus issus du travail avec cet engin, pour subvenir aux besoins quotidiens", affirme un conducteur qui espère une solution assez rapidement.



Samedi, certains propriétaires ont pu récupérer leur engin à moteur, après avoir payé 15.000 Fcfa.