Tchad - Covid-19 : le gouvernement évalue les perspectives du secteur éducatif

Une rencontre axée sur l'évaluation des activités du secteur éducatif national, la reprise des cours et les perspectives dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, a eu lieu mercredi à l'École nationale d'administration, à N'Djamena.



Le ministre d’État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a présidé la rencontre, en présence notamment de plusieurs membres du gouvernement.



"L’évaluation à mi-parcours faite par les participants montre une évolution positive des cours après la reprise effectuée le 25 juin dernier à la faveur d’une amélioration de la situation sanitaire", explique la Présidence.



"La voie menant aux examens est désormais tracée", a indiqué le ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Tchoroma.



Les dispositions à prendre pour préparer la prochaine rentrée des classes ont également été évoquées au cours de la rencontre. "Plusieurs facteurs sont à prendre en considération", a précisé Aboubakar Assidick Tchoroma.



S'agissant des académies de l'éducation qui se mettent en place progressivement, "des défis persistent pour faire tourner ces nouvelles structures."



"Malgré la multiplicité des défis, aucune difficulté majeure ne semble venir remettre en cause la machine de l’éducation obligée comme tous les autres secteurs de s’adapter. Les grandes tendances qui se sont dégagées et les réflexions engagées conduisent à la prise de mesures supplémentaires devant permettre au secteur, bien que secoué, de tenir le cap", souligne la Présidence.