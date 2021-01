Tchad - Covid-19 : les artistes vont bénéficier d'un Fonds de soutien

Le ministère du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, a établi la liste de plus d'un millier d'artistes pouvant bénéficier d'un appui dans le cadre du fonds de soutien aux artistes tchadiens suite aux effets négatifs de la COVID19.



La liste comprend notamment 539 musiciens et près de 600 artistes du monde du théâtre, mais également ceux de la danse, du cinéma, des arts plastiques, de la culture ou encore de la littérature.



Le département ministériel qui a publié les listes, demande à tout artiste de vérifier leur nom aux fins de revendication en cas d'omission et de vérification si le nom est mal écrit.



Depuis le début de la crise sanitaire, plusieurs artistes ont déploré le manque de prise en considération à leur égard. Certains ont demandé aux autorités de se pencher sur leur sort.