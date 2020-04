Tchad - Covid-19 : les entrepreneurs tentent de s'adapter à la crise sanitaire

La livraison à domicile face à la fermeture de commerces



En période de Ramadan et de crise sanitaire, TG CHIC entend faciliter les ménages, en proposant des aliments et épices conditionnés (Charmout, Harare, etc).



"Vu cette période difficile ou les aliments deviennent de plus en plus rare, TG CHIC conserve toutes ces choses à la maison. Tout ce qui entre dans le cadre de la cuisine de Ramadan est disponible, avec même une livraison à domicile", précise Fatimé. Son entreprise ne s'arrête pas là et s'ouvre au service de restauration à distance, la couture professionnelle en collaboration avec des courtiers, un service spécial pour le maquillage ou encore la coiffure.