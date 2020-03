Tchad - Covid-19 : les leaders religieux approuvent les mesures du Gouvernement

Le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a reçu vendredi au Palais présidentiel, les leaders religieux pour échanger sur les mesures prises pour faire face à la propagation de la pandémie du coronavirus.



"Le plan de contingence élaboré pour contrer le COVID-19 accorde une place prépondérante à la communication et la sensibilisation, ce qui donne aux leaders religieux un rôle de premier plan eu égard à leur audience", explique la Présidence.



​Cette semaine, le chef de l'Etat a exigé que tous les moyens humains, matériels et financiers soient mobilisés contre cette pandémie.



A l'issue de la rencontre, Abbas Abakar Abbas, du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques, l’Archevêque Métropolitain, Edmond Djitangar Goetebé et le Révérend Pasteur Batein Kaligué de l’Entente des Eglises et Missions Evangéliques au Tchad, ont approuvé les mesures prises par le Gouvernement ainsi que cette démarche qui consiste à les associer étroitement dans cette lutte.



Ils ont demandé à leurs fidèles d’observer toutes les mesures prises par les autorités, notamment celle relative à la fermeture des lieux de cultes.



Les fidèles chrétiens et musulmans sont appelés par la plateforme religieuse à accomplir leurs devoirs religieux à leur domicile car cette pratique n’est pas à l’encontre des prescriptions bibliques et coraniques.



Kalzeubé Payimi Deubet, a ensuite reçu les membres du Gouvernement pour faire le point sur les mesures prises par la cellule de veille et de sécurité sanitaire.



Le Tchad a enregistré jeudi 19 mars 2020 son premier cas de coronavirus. Le patient est pris en charge et se rétablit progressivement.