Tchad - Covid-19 : réunion de haut niveau autour de Kalzeubé, l'UJT plaide le sort des médias

Une réunion de haut niveau du Comité de gestion de la crise sanitaire a eu lieu ce lundi 4 janvier 2021 sous la présidence du ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, axée sur l'évaluation du reconfinement de la ville de N'Djamena.



L'Union des journalistes tchadiens (UJT) y a pris part. Le président de l'UJT a, à cette occasion, posé "les brûlants problèmes de sécurité des professionnels des médias pendant cette exception". En retour, les hautes autorités en charge de la gestion de la crise sanitaire misent sur un arrêté en cours de publication pour régler cette situation devenue très récurrente, explique le secrétaire général de l'UJT, Leubnoudji Tah Nathan.



Le bureau exécutif de l'UJT compte sur la bonne foi des autorités et demande aux professionnels des médias de garder confiance, et de ne pas lâcher prise en attendant qu'une solution durable soit trouvée à cet effet.



L'UJT tiendra ponctuellement informé de l'évolution des démarches menées auprès des autorités visant à régulariser la situation des journalistes en vue de leur permettre de communiquer et de sensibliser sur les mesures gouvernementales contre la propagation du Covid-19.