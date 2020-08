Tchad - Covid-19 : un relâchement des citoyens qui suscite l'inquiétude

Le coordonnateur adjoint de riposte sanitaire, Dr. Allarangar Yakouidé, a insisté mercredi sur le respect des mesures barrières par les citoyens pour contrer la pandémie de Covid-19."Je ne cesse de répéter ça. Le gouvernement a édicté des mesures barrières. Je pense que si nous voulons dompter cette épidémie, il faut qu'on applique avec toute la rigueur possible ces mesures barrières", a souligné Dr. Allarangar Yakouidé.Selon lui, "il faut que les gens puissent porter des masques, bien porter les masques. Quand les gens portent les masques, ils laissent le nez dehors, ce n'est pas porter des masques."Dr. Allarangar Yakouidé a également rappelé qu'il faut se laver régulièrement les mains et respecter la distanciation."Je pense que ce sont ces mesures qui vont vraiment nous aider à nous sortir de cette situation sinon on risque de propager la maladie encore plusieurs années. L'exemple qu'on donne souvent est celui du VIH/SIDA. Quand il est arrivé, c'était difficile. Tout le monde se disait comment on allait faire. Avec tout ce qui a été mis en place par le gouvernement, on arrive quand même à contrôler cette situation", a expliqué le coordonnateur adjoint de riposte sanitaire."Il faut que pour la Covid-19, à un moment donné, on arrive à contrôler cette situation pour nous permettre de continuer une vie normale. Parce que sinon on risque toujours d'être dans une situation d'inquiétude, cela ne va pas vraiment nous aider. On a besoin de remettre sur pied notre économie et la situation sociale du pays", a conclu Dr. Allarangar Yakouidé.