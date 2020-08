Tchad - Covid-19 : "nous devons être toujours prêts", Dr. Allarangar Yakouidé

Le coordonnateur adjoint de riposte sanitaire Dr. Allarangar Yakouidé a prévenu mercredi, lors de la réception d'un don de l'OMS, que la maladie de coronavirus n'est pas finie et que la vigilance doit être de mise.



"En matière d'épidémie, quand une épidémie arrive dans un pays, à un moment donné, on a l'impression que l'épidémie est finie, mais de temps en temps, on a un cas qui arrive, on attend deux trois jours, un deuxième cas qui arrive, on attend deux trois jours, un autre cas qui arrive", a expliqué Dr. Allarangar Yakouidé.



"Vous savez, en matière d'épidémiologie, c'est une situation qui va nous amener très loin, ça va durer. Il faut qu'on se mette en tête que cette épidémie là, ce n'est pas dans une semaine, dans un mois qu'on va finir avec ça. Il faut qu'on se prépare matériellement, psychologiquement. C'est vraiment important", a-t-il ajouté.



Selon le coordonnateur adjoint de riposte sanitaire, "en matière de préparation, nous devons être toujours prêts. Il faut qu'on soit toujours prêt de sorte que si jamais la situation continue, qu'on soit à même de la contenir."