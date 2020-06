Tchad - Covid-19 : une distribution gratuite de masques lancée au Batha

Le gouverneur de la province du Batha, le général de corps d'armée Beïnado Tatola a lancé officiellement jeudi la distribution de cache-nez à la population.



C'est le marché moderne d'Ati qui a été retenu ce matin pour la distribution des masques et le lancement des activités du sous-comité provincial de sensibilisation et mobilisation contre la COVID-19.



Plus de 1000 cache-nez ont été distribués à la population du Batha par le gouverneur Beïnando Tatola. En distribuant ces cache-nez, le gouverneur a demandé à la population du Batha d'en faire bon usage afin de briser la chaîne de contamination. Une initiative du sous-comité provincial de sensibilisation et mobilisation contre la maladie à coronavirus.



Beïnando Tatola n'a pas manqué de rappeler à sa population de respecter les mesures barrières édictées par le Gouvernement ; A l’équipe du sous-comité provincial de sensibilisation et mobilisation contre la riposte de la COVID-19, il leur demande de doubler d'effort pour bien sensibiliser la population sur cette pandémie qui gagne du terrain.



Un programme de distribution des masques dans les six départements que compte la province a été établi par le sous-comité de sensibilisation et de mobilisation.