Tchad : Cravate Saint Valson dévoile son nouveau single et annonce un concert majeur

"l'Amour Sucré", le single tant attendu, est une ode à l'amour qui saura sans aucun doute faire vibrer les fans. Cravate Saint Valson, connu pour ses mélodies accrocheuses et ses rythmes entraînants, promet une fois de plus un titre exceptionnel avec "l'Amour Sucré".



Un concert exceptionnel le 21 juin



Le concert du 21 juin s'annonce comme un événement incontournable, réunissant un panel d'artistes tchadiens de renom, dont N2a Teguil et Baby Kitos. Cravate Saint Valson a hâte de se produire devant ses fans et de leur présenter sa nouvelle musique.



Le parcours musical de Cravate Saint Valson



Né et élevé à Sarh au Tchad, Cravate Saint Valson découvre sa passion pour la musique dès son plus jeune âge. Il intègre des groupes dans les années 1990 et en 2001, il s'installe à Ngaoundéré au Cameroun pour poursuivre des études en sociologie tout en continuant à cultiver sa carrière musicale.



En 2005, Cravate Saint Valson sort son premier album, "Koulina Sawa Sawa". Cet opus rencontre un franc succès et contribue à asseoir sa position parmi les musiciens les plus populaires du Tchad.



Cravate Saint Valson s'inspire de nombreux grands noms de la musique, notamment le chanteur congolais Werrason. Amateur de musique camerounaise, il a également collaboré avec plusieurs artistes camerounais.



Cravate Saint Valson observe une nette distinction entre l'ancienne génération de musiciens et la nouvelle génération qu'il qualifie de "Génération Facebook". Il estime que cette dernière accorde une priorité excessive à l'autopromotion et aux réseaux sociaux au détriment de la création musicale de qualité.



Malgré les défis auxquels l'industrie musicale est confrontée, Cravate Saint Valson reste optimiste quant à son avenir. Convaincu qu'un public conséquent continue d'apprécier la bonne musique, il s'engage à créer des œuvres qui toucheront le cœur de ses fans.



Cravate Saint Valson convie tous les mélomanes à son concert du 21 juin à l'Hôtel ZENABEL. Une soirée de musique et de danse inoubliable les attend.