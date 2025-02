Tchad : Cravate St-Valson partage son gâteau d'anniversaire avec les enfants en situation difficile

À l'état civil Soudkoussia Tonaïdandji, Cravate St-Valson célèbre son anniversaire de naissance ce 19 février. A cet effet, il a partagé son gâteau d'anniversaire avec le Centre de rééducation des enfants en situation difficile.



Par ailleurs, Cravate St-Valson a offert pour l'occasion à la structure, une petite mais "symbolique" enveloppe. Le prolifique artiste, ayant d'ailleurs dédié une chanson aux "enfants de la rue", a promis une longue collaboration.



"Je pense qu'on va faire beaucoup de choses ensemble. Je ne fais pas seulement de la musique. Je suis dessinateur, peintre. J'ai des amis qui sont sculpteurs, et qui forment en pâtisserie. On va s'entendre dans quelle mesure on va vous transmettre nos savoirs", promet Cravate St-Valson.



Il faut rappeler que le Centre, situé à Chagoua, héberge une vingtaine d'enfants dont sept suivent une formation en conduite auto et en menuiserie. Les autres enfants sont régulièrement inscrits à l'école.